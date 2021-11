Idretten får full momskompensasjon i nytt statsbudsjett

NTB Innenriks

– Det betyr at de får tilbake all moms som de betaler på varer og tjenester. Klubber og lag i hele landet vil få mer penger å rutte med, for eksempel på barn og unge, sier Trettebergstuen til NRK.

Det nye statsbudsjettet fra Støre-regjeringen presenteres mandag og der vil idrett og kultur få 150 millioner, noe skal dekke momskompensasjonen. Totalpakken vil dermed ligge på 1,9 milliarder, avslører kulturministeren.

– Det er viktig å støtte idretten, kulturen og frivilligheten over hele landet. Da er momskompensasjon en treffsikker måte å gjøre det på, ved å si at det du kjøper, får du refundert momsen på. Det betyr mer penger til aktivitet for fotballklubber og foreninger over hele landet, sier Trettebergstuen.

