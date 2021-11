Brann i Horten – mann alvorlig skadd

NTB Innenriks

Sørøst politidistrikt skriver på Twitter at en mann har alvorlige brannskader og er fraktet til sykehus, mens en annen person har fått røykskader.

Politiet opplyser til NTB at det ikke har kommet meldinger om at noen er savnet, men at de jobber med å få oversikt over personene som er registrert på adressen.

– Det er stor røykutvikling fra andre etasje. En person som ble evakuert fra leiligheten det har brent i, fremstår ifølge helsepersonell som hardt skadd, sier operasjonsleder Øystein Eikedalen i Sørøst politidistrikt til NTB.

Det er ikke lenger åpne flammer på stedet. Det ble først meldt om brannen klokken 19.45. Det er åtte personer folkeregistrert på adressen.

(©NTB)