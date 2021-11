Tromsø innfører flere strenge koronatiltak

NTB Innenriks

Munnbindkravet vil gjelde alle steder innendørs der en ikke kan holde avstand til andre, eksempelvis butikker, fellesarealer på kjøpesenter, kollektivtrafikk, taxi og på serveringssteder når man ikke sitter på plassen sin.

Det blir også innført krav om at private arrangementer på offentlig sted skal ha en antallsbegrensning på maksimalt 100 personer.

Kravet om hjemmekontor gjelder der man ikke er avhengig av fysisk oppmøte på arbeidsplassen.

Tiltakene trer i kraft gjennom forskrift fra og med tirsdag neste uke. Forskriften skal da godkjennes i et ekstraordinært kommunestyremøte.

Kommunen innfører også en anbefaling om å redusere sosiale kontakter, og om å ha maksimalt 30 mennesker på besøk under private sammenkomster hjemme.

Idrett, kultur og uteliv rammes

Også idrett og kulturlivet vil bli gjenstand for begrensninger. Kommunen anbefaler at turneringer og stevner for utøvere over 18 år avlyses eller utsettes, men enkeltkamper kan spilles.

For arrangementer med deltakere under 18 år er anbefalingen at kun foreldre er med som publikum og at man sikrer smittevern i for eksempel køer med avstand mellom folk.

Serveringsbransjen må gå tilbake til bordbestilling og servering og bestilling ved bordene. Om nødvendig må utesteder vurdere antallsbegrensing.

Kommunen ber også om at man ved kor og korpsøvelser har et særskilt fokus på smittevern og avstand og at svømmehaller og treningssentre også informerer sine besøkende om smitteverntiltakene.

Ingen sluttdato

Kommuneoverlege Inger Hilde Trandem sier det foreløpig ikke er satt noen sluttdato for tiltakene.

– Utfordringen når vi skal utforme disse tiltakene, er at de kan måtte vare en stund fordi vi har pågående smitte, går inn i en vintersesong og har mange elementer som gjør oss usikre på når vi kan oppheve dem, sier hun.

Hun opplyser ar man foreløpig har et to ukers langt perspektiv på tiltakene, men at det må vurderes fortløpende når man ser om effekten blir slik man håper på.

Kommunen har prøvd å lage tiltakene slik at de blir minst mulig inngripende, men samtidig effektive.

– Målet er ikke å slå ned smitten slik det har vært tidligere, men å begrense belastningen på helsevesenet og få ned smittetrykket, sier hun.