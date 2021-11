Regjeringen vil utdanne flere leger i Nord-Norge

NTB Innenriks

Hvor mye penger det er snakk om opplyses ikke, men pengene skal gå til flere studieplasser i medisin ved universitetet.

Pengene vil gi 15 flere medisinstudenter fra neste studieopptak.

– Det er et behov for flere leger i Nord-Norge, og for oss er det viktig å sikre at vi har gode tjenester nær folk, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp).

I dag studerer halvparten av legene vi har behov for, i utlandet, skriver regjeringen i en pressemelding.

– Vi kommer til å ha et spesielt fokus på våre nordlige landsdeler, og denne satsingen er et tydelig eksempel på hvordan vi vil sikre gode utdanningstilbud og et økt nasjonalt fotavtrykk også her, sier Borten Moe.

