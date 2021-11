Kristenledere: Oljevirksomhet er ikke et trosspørsmål

NTB Innenriks

Misjonssambandet er blant dem som ikke ønsker å kritisere den norske oljeletingen.

– Vi mener det er viktig å oppfordre til en god forvaltning av skaperverket, men vi har ikke et grunnlag i kristen etikk for å konkludere med at all oljeleting er etisk kritikkverdig, skriver fungerende generalsekretær Espen Ottosen i en epost til Dagen.

– Vår rolle er ikke å komme med partipolitiske konklusjoner, skriver Ottosen.

Tidligere denne uken ba biskop i Møre bispedømme, Ingeborg Midttømme, regjeringen om å stanse all oljeleting.

– Det finnes nok olje i verden, sa Midttømme.

Hun er en av flere lobbyister fra Den norske kirke som har reist til klimatoppmøtet i Glasgow.

Dagen har vært i kontakt med en rekke ledere utenfor Den norske kirke for å høre om de vil gå like langt som biskopen.

Verken Pinsebevegelsen, Misjonssambandet, Indremisjonsforbundet, Misjonskirken, Laget NKSS eller Den katolske kirke sier at de har tatt et standpunkt rundt den norske oljeletingen.

Generalsekretær i Laget NKSS, Karl Johan Kjøde, vik ikke ta et radikalt standpunkt rundt den norske oljeletingen.

– Det oppleves foreløpig ikke som et trosspørsmål, men det kan bli det når Den norske kirke uttaler seg så sterkt, sier han til Dagen.

