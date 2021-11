Full gravemaskinfører kuttet strømmen i Rygge

NTB Innenriks

Politiet er på stedet og har kontroll på mannen, skriver Øst politidistrikt på Twitter i 18.30-tiden fredag.

E-verket er på stedet, i nærheten av Mosseveien, for å reparere skadene.

Moss Avis skriver at strømselskapet Elvia for tiden har registrert et strømbrudd i samme område, i nabokommunen Råde. 21 husstander er berørt av strømbruddet.

Politiet har opprettet straffesak.

– Vi får se hva det ender med, men han blir hvert fall anmeldt for skadeverk, sier operasjonsleder Svein Walle i Øst politidistrikts til avisa.

