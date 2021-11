Frp kritisk til LO-støtte

NTB Innenriks

Det viser en kartlegging VG har gjort av innrapportert støtte på partifinansiering.no. Tallene inkluderer støtte til lokallag og fylkeslag.

Frp-leder Sylvi Listhaug er kritisk til at regjeringen som en av sine første saker etter valget vil doble fagforeningsfradraget over to år.

– Dette er vel premien etter valgkampen for alle de pengene som ble pumpet inn på rødgrønn side. Her får de valuta for pengene, sier Listhaug til VG.

Hun understreker at Frp ikke er imot skattelettelser.

– Alle bør få skattelettelser og man bør ikke bli premiert bare fordi man er medlem i LO eller en annen organisasjon.

VGs kartlegging viser at Arbeiderpartiet har fått 25,8 millioner kroner, Sp 5,8 millioner, SV 8,3 millioner og AUF 2,4 millioner kroner i støtte. Samtidig har Høyre fått 13,9 millioner kroner fra aksjeselskap, i tillegg til noe støtte fra formuende personer. Frp har fått 4,4 millioner kroner.

I løpet av to år vil regjeringen doble fagforeningsfradraget fra dagens 3.850 til 7.700 kroner, som vil gi en skattelette på inntil 850 kroner for fagorganiserte.

(©NTB)