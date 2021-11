Forsikringsselskap advarer mot svindelforsøk

NTB Innenriks

I løpet av fredag har Europeiske Reiseforsikring, som er en del av If, fått en rekke henvendelser til sentralbordet om mulige svindelforsøk.

Kunder har fått SMS eller epost om at en pengesum er trukket ekstra ved en feiltakelse og at de derfor har penger til gode. Ved å oppgi kontonummer og kredittkortopplysninger skal kunden ifølge meldingen deretter få summen refundert.

​Avsenderen i mailen er tilsynelatende «Telenor A.S.» med et referansenummer. I mailen oppgis imidlertid signaturen til en av If og Europeiske Reiseforsikrings ekte skadebehandlere, og i mailfeltet står sentralbordnummeret til If.



– Vi oppfordrer alle som har fått denne meldingen, om å ikke ta dette for god fisk, for så å melde fra til politiet. Vi ville aldri bedt kundene om slik informasjon, sier kommunikasjonsdirektør Andreas Handeland i If.

(©NTB)