58-åring dømt til 19 års fengsel for dobbeltdrap i Bergen

NTB Innenriks

I tillegg er en 34 år gammel nattevakt på hospitset dømt til 17 års fengsel for å ha deltatt i drapene. En 24 år gammel mann er dømt til ni års fengsel for medvirking til ett drap, for å ha holdt vakt mens drap ble gjennomført.

Det var Bergensavisen som først omtalte dommen.

Jan-Øystein Ask Hilby (42) og Silje Helen Kvandal (29) ble funnet drept ved Osavatnet i Bergen 13. januar i fjor, men politiet mener at drapene ble begått på et hospits dagen i forveien.

Følte seg lurt

Ifølge tiltalen ble Hilby og Kvandal drept med kniv og øks på hospitset. Under rettssaken erkjente 58-årige Kjell Edvard Andreasson, som er voldsdømt en rekke ganger, straffskyld for begge drapene.

Der sa han ifølge Bergens Tidende at bakgrunnen for drapene var at han følte seg lurt etter at kjæresteparet ikke skal ha betalt ham tilbake etter at han lånte dem hasj som de kunne selge for å få råd til julegaver.

Retten finner det åpenbart skjerpende at Andreasson har begått to brutale drap, hvor hver av de avdøde er drept ved flere knivstikk. Handlingene sto på ingen måte i forhold til den forutgående krenkelse han mente seg utsatt for fra de avdøde, mener retten.

Skjerpende at nattevakten hadde ansvar for sikkerheten

Retten legger til grunn at Andreasson i retten har gitt en tilståelse som på vesentlige punkter samsvarer med de faktiske forhold. For drapet på Hilby foreligger det etter rettens syn en uforbeholden tilståelse for selve drapshandlingen.

For den 34-årige nattevakten, som er dømt til 17 års fengsel, finner retten det skjerpende at hans fremskaffelse av våpen var en nødvendig forutsetning for at drapene skulle kunne skje. Det er også skjerpende at mannen jobbet som nattevakt og hadde ansvar for sikkerheten til beboerne på hospitset.

Det har ikke lyktes NTB å få tak i forsvarerne til den dømte 58-åringen eller den dømte nattevakten.

– Vil vurdere skyldspørsmålet

24-åringens forsvarer, Jon Anders Hasle, sier til NTB at han må drøfte dommen grundig med sin klient før de tar stilling til en mulig anke. Hans klient erkjente ikke straffskyld etter tiltalen. Retten anser brutaliteten i drapet på Hilby som skjerpende, men påpeker at 24-åringen hadde en langt mer tilbaketrukket rolle i drapet enn 34-åringen hadde.

– Det er gledelig at han er frifunnet for ett av drapene. Vi mener han skulle vært frifunnet for begge, sier Hasle. Aktorats påstand var 15 års fengsel for 24-åringen. At straffen ble ni år mener Hasle skyldes at hans klient ble frifunnet for det ene drapet. – Om det er riktig straff er noe vi må drøfte videre. Det er først og fremst spørsmålet om skyld vi vil vurdere, sier forsvareren, som legger til at det er for tidlig å ta endelig stilling til dette, sier han.

– En ren henrettelse

Aktor Benedicte Hordnes sa under rettssaken at drapene framsto som en ren henrettelse. Hun ba om 20 års forvaring med en minstetid på 15 år for den 58 år gamle mannen og 20 års fengsel for 34-åringen.

I tillegg til de tre er en mann på 35 år og en mann på 38 år dømt til henholdsvis ett år og fire måneders fengsel, og samfunnsstraff. De to sistnevnte var med på å frakte likene bort fra hospitset.

38-åringens forsvarer, advokat Kjetil Ottesen, sier til NTB at han har snakket med sin klient.

– Han er veldig fornøyd med resultatet, og at domsslutningen for hans del er innenfor det vi håpet på og forventet, sier Ottesen.