48 smittetilfeller påvist i Bergen siste døgn

36 tilfeller er nærkontakter, tre er importsmitte og ni har ukjent smittevei, opplyser Bergen kommune i en pressemelding.

Smittetallet fredag er en klar nedgang fra dagen før. Da ble det registrert 83 nye koronasmittede personer i Bergen.

Smittevernoverlege Marit Voltersvik sier at byen fortsatt har høye smittetall, og at situasjonen blir fulgt tett.

– 20 av smittetilfellene har relasjon til skoler, og seks smittetilfeller er knyttet til halloweenfeiring. Vi er svært glad for at fraværsregelen i videregående nå er endret. Dette vil kunne være med på å bedre smittebildet ved at skoleelever i videregående nå kan holde seg hjemme når de er syke med luftveissymptomer, sier hun.

