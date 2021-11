300 millioner til tjenester for personer med ekstra behov

NTB Innenriks

Det opplyser Lene Vågslid (Ap), leder av Stortingets kommunal og forvaltningskomité, til NTB.

Med forslaget slipper kommunene en stor ekstraregning for lovpålagte tjenester til personer med ekstra bistandsbehov, slår hun fast.

– Jeg er glad for at vi med dette viser tydelig at vi lytter til folk i kommunene over hele landet. Dette er et skikkelig godt steg i rett retning og vil bidra til at kommunene får dekket en mye større del av kostnadene til tjenester til de med ekstra behov, uttaler Vågslid.

– Bare de siste dagene har jeg snakket med mange fortvilte ordførere som ikke aner hvordan de skal få budsjettene til å gå opp. Som i Bodø, hvor kommunedirektøren tilrår et kutt på 37 sykehjemsplasser og tillitsvalgte uttaler at de aldri har opplevd maken til budsjett for helse og omsorg, fortsetter hun.

