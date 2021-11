Regjeringen setter fraværsgrensen på pause etter smitteøkning

NTB Innenriks

– Vi har som mål at våre elever skal være mest mulig på skolen, samtidig har vi en influensasesong på vei og fortsatt koronasmitte i samfunnet, sa kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) på en hasteinnkalt pressekonferanse torsdag ettermiddag.

Syke skoleelever som drar til fastlegen for å få gyldig fravær på skolen, har dessuten ført til et press på legetjenesten, ifølge Brenna.

På bakgrunn av dette har regjeringen besluttet at det gjeninnføres unntak fra fraværsregelen. Dette vil gjelde ut skoleåret.

Ble opphevet i oktober

Fraværsgrensa innebærer at elever ikke kan være borte fra skolen i mer enn 10 prosent av undervisningen i ett fag uten sykemelding fra lege.

Under pandemien innførte regjeringen et unntak fra fraværsgrensa i videregående skole. 11. oktober ble dette opphevet.

Mange har ment at dette skjedde for tidlig, og flere har den siste tiden tatt til orde for at fraværsgrensen bør midlertidig oppheves igjen, deriblant Trondheim-ordfører Rita Ottervik (Ap), fylkesordførerne i Trøndelag og Vestland og SV.

– Det er helt avgjørende for at de får sosial tilhørighet til klassen og den faglige oppfølgingen de trenger. Men fraværsreglene gjør det vanskelig for elevene å følge smittevernrådene og samtidig være mest mulig på skolen, og derfor er det nå riktig å gjeninnføre unntaket fra fraværsgrensen, sier Brenna.

Tilbakevirkende kraft

Regelen har også tilbakevirkende kraft slik at det også inkluderer elever som har hatt sykefravær fra 11. oktober da fraværsgrensen ble gjeninnført. I denne mellomperioden godtas derfor både legeerklæringer for elevene som har skaffet det, men også egenmeldinger og foreldreerklæringer.

– Vi legger bak oss en periode med stor belastning på skolene våre fordi pandemien har ført til merarbeid og raske skifter i regler. Jeg er opptatt av forutsigbarhet både for elevene og skolene, sier kunnskapsministeren.

Nyheten blir tatt godt imot hos KS, som mener det er bra at regjeringen har lyttet til fylkeskommunens råd.

– Det er åpenbart fornuftig at elever som har luftveissymptomer, nå slipper å kontakte fastlege for å få dokumentasjon på gyldig fravær. Det er også rimelig at dette vil gjelde for resten av skoleåret, i lys både av usikkerhet om smittesituasjonen videre og presset på fastlegene. Samtidig vil jeg understreke at terskelen for fravær ellers heldigvis ikke er senket, sier KS-styreleder Gunn Marit Helgesen.