Helsepersonell får tilbud om tredje vaksinedose

NTB Innenriks

– For å trygge dem som står i første linje og forebygge smittespredning har regjeringen i dag besluttet at helsepersonell med pasientkontakt skal få tilbud om en tredje vaksinedose, sa helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) etter et møte med koronautsatte kommuner torsdag.

Anslagsvis like i underkant av 200.000 ansatte i helsetjenesten tilbys såkalte oppfriskningsdoser i denne omgangen. Helsepersonell som var først i vaksinekøen tidligere i år, vil også bli de første som får tredje dose, opplyser Kjerkol.

–Anbefalingen vil senere kunne utvides til å omfatte andre grupper helsepersonell. Det vil blant annet avhenge av smittesituasjon eller økt kunnskap, sier hun.

Tall fra forrige uke viser at nær 80.000 nordmenn hittil har fått tredje dose, som gjerne omtales som en oppfriskningsdose. Blant dem som har fått en tredje dose, er kongeparet, som mandag ble vaksinert mot covid-19 for tredje gang.

Omfattende logistikk

Folkehelseinstituttet (FHI) jobber nå sammen med kommunene med å legge planer for hvordan utrullingen av disse oppfriskningsdosene skal foregå. Målet er at å ikke øke belastningene på kommunene, hvor kapasiteten enkelte steder allerede er utfordret.

FHI-direktør Camilla Stoltenberg forsikrer at det er nok vaksiner og god nok kapasitet i helsevesenet over hele landet i hele landet til å skalere opp vaksinasjonen betydelig.

Helseministeren sier derimot at hun skal ha et møte med Helse nord og statsforvalterne fredag for å drøfte situasjonen i Nord-Norge spesielt.

– Det er også viktig at helsetjenestene innad bidrar til å avlaste hverandre, for vi er mest bekymret for kapasiteten i helsevesenet, sier Kjerkol.

Helsepersonell kommer til å reise fra Østlandet til Nord-Norge for å avhjelpe situasjonen, sier hun.

Kommuner bes om å ta grep

Flere kommuner og byer rundt om i landet sliter for tiden med stadig økende koronasmitte. Flere steder har de sågar registrert de høyeste smittetallene siden pandemien brøt ut.

Torsdag var helsemyndighetene i et møte med kommuner som sliter med smitteutbrudd. Disse kommunene står i en krevende situasjon, sa Kjerkol etter møtet.

– Regjeringen følger situasjonen nøye. Det er ikke behov for nasjonale tiltak, men det er på tide å brette opp ermene igjen, sa hun.

– Høy smitte over tid fører til flere syke og større press på kommunenes helsetjeneste. Derfor er det veldig viktig at kommuner med koronautbrudd ikke nøler med å ta grep og innføre lokale tiltak.

Blant kommunene som har slitt med rekordhøy smitte den siste tiden, er Trondheim og Tromsø, som begge har innkalt til pressekonferanser fredag om smittesituasjonen.