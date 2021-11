Helseministeren: Kommuner med økt koronasmitte må ikke nøle med å ta grep

NTB Innenriks

– Høy smitte over tid fører til flere syke og større press på kommunenes helsetjeneste. Derfor er det veldig viktig at kommuner med koronautbrudd ikke nøler med å ta grep og innføre lokale tiltak, sa helseminister Ingvild Kjerkol etter et møte med koronautsatte kommuner.

I mange kommuner og storbyer har det den siste tiden blitt satt nye rekorder i antall koronatilfeller på ett døgn.

– Regjeringen følger situasjonen nøye. Det er ikke behov for nasjonale tiltak, men det er på tide å brette opp ermene igjen, sa Kjerkol.

(©NTB)