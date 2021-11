83 nye koronasmittede registrert i Bergen

NTB Innenriks

Onsdag ble det meldt om 41 nye registrerte smittede i Bergen. Torsdag melder Bergen kommune at 83 nye personer er registrert smittet med koronavirus.

60 er nærkontakter, to er importsmitte og 21 har ukjent smittevei.

Kun åtte av de smittede er over 50 år.

Smittevernoverlege Marit Voltersvik sier at hun for øyeblikket ikke vil anbefale nye befolkningsrettede tiltak i Bergen, fordi antall smittede per 100.000 innbyggere fortsatt ligger under landsgjennomsnittet – og langt under andre storbyer som nå opplever høye smittetall.

– Ved vurdering av tiltak må vi også ta med andre forhold, for eksempel sykehusinnleggelser, vaksinedekning og belastning på helsetjenestene. Vi følger utviklingen nøye og ser særlig at det nå er økende press på mange helsetjenester, sier Voltersvik.

I alt 1.175 personer testet seg i Bergen kommune onsdag.

