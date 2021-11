Under halvparten av norske kirker har tyverialarm

NTB Innenriks

Hvert fjerde år gjennomfører KA kirkekontroller, og årets kontroll viser at kun 47 prosent av landets kirker har tyverialarm, skriver Vårt Land.

– Vi synes det er altfor lavt. Sikringen av kirkebygg er en kamp mot budsjettene. Kommunene skal finansiere den, i tillegg til statlige insentiver. Disse har i størst grad rettet seg inn mot brannsikkerhet i kirkene, sier Ingrid Staurheim, fagdirektør i KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter.

Kontrollen viser at 78 prosent av landets kirker har et brannvarslingssystem som er intakt. Staurheim påpeker at dette kan ha større konsekvenser. Mannen som tok seg inn i Fjære kirke tente blant annet på to salmebøker, men flammene spredte seg ikke.

– Slik innbrudd og tyveri kan henge nært sammen, henger derfor også varslingssystemene nært sammen. Slik kan brannalarmer også avdekke innbrudd, og innbruddsalarmer kan avdekke branner, slik som skjedde i Sel kirke på Dombås, sier Staurheim.

