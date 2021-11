Mange melder om menstruasjonsforstyrrelser etter koronavaksinering

NTB Innenriks

– Gjennom våren kom det noen meldinger av og til. Men i juni begynte det å komme veldig mange meldinger, sier overlege Sigurd Hortemo i Legemiddelverket til TV 2.

Det er første gang FHI og Legemiddelverket har sett at en vaksine har forårsaket forstyrrelser i menstruasjonen til norske kvinner.

– Kvinnene som melder fra, er ikke dem som blør én ekstra dag. Noen må få behandling for å stoppe blødningene, andre har blødd i ukevis, sier FHI-lege Lill Trogstad.

FHI skal nå følge opp 60.000 kvinner mellom elleve og 80 år for å kartlegge blødningsmønstrene. Kartleggingen gjøres for å få sikre svar på om menstruasjonsforstyrrelsene skyldes vaksinen eller ikke.

– Vi kan ikke utelukke at det er en sammenheng mellom menstruasjonsforstyrrelsene og vaksinen. Vi tar disse meldingene på alvor og går grundig til verks for å studere eventuelle sammenhenger, sier Trogstad.

FHI-legen har forståelse for at mange er redde, men fremhever at FHI foreløpig ikke har holdepunkter for at forstyrrelsene er farlig eller fører til permanente endringer.

