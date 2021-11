Utenriksministeren bekymret for situasjonen i Syria – Norge gir 107,5 millioner kroner

NTB Innenriks

– 13,5 millioner syrere har behov for humanitær beskyttelse og assistanse. Vinteren og kulda nærmer seg, og jeg er svært bekymret over de menneskelige lidelsene i Syria, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) i en pressemelding tirsdag.

FN anslår at over 350.000 mennesker er drept i konflikten som har pågått siden 2011.

«Over 6,5 millioner har flyktet fra Syria og om lag like mange er fordrevet fra sine hjem inne i Syria. Situasjon for befolkningen har forverret seg ytterligere under koronapandemien», heter det i pressemeldingen.

Norge er i dag blant de største humanitære bidragsyterne til dem som er rammet av konflikten i Syria og har i løpet av de siste ti årene bidratt med over 15 milliarder kroner.

Totalt vil Norge bidra med opp mot 1,6 milliarder kroner i 2021.

– De siste ukene har voldsbruken blusset opp flere steder i Syria. En nasjonal våpenhvile og en politisk løsning er helt nødvendig for å få slutt på syrernes lidelser, sier utenriksministeren.

