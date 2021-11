Støre blir ny leder for det internasjonale havpanelet

NTB Innenriks

Støre etterfølger tidligere statsminister Erna Solberg (H) som leder av havpanelet.

Havpanelet, som består av sittende stats- og regjeringssjefer fra 14 land, har forpliktet seg til bærekraftig forvaltning av 100 prosent av sine hav- og kystområder innen 2025.

Panelet er også opptatt av den viktige rollen havet har i klimaarbeidet for å redusere utslipp og vil bruke klimatoppmøtet COP26 i Glasgow til å sette dette på dagsorden.

– Havet er et felles gode og kritisk viktig for menneskenes og planetens helse, for klima og matsikkerhet, for lokale arbeidsplasser og for verdensøkonomien. For at havet skal fortsette å yte disse tjenestene som vi er så avhengige av, må vi holde havet friskt og rent, sier Støre.

