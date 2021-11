Koronautbrudd ved sykehjem i Bergen – flere uvaksinerte smittet

NTB Innenriks

Smitteveien på sykehjemmet er ikke kjent, opplyser daglig leder Ina Vibeke Larsen ved sykehjemmet til Bergens Tidende.

Avisa skriver at hun ikke vil oppgi hvor mange av de ansatte ved sykehjemmet som er fullvaksinert, men at det er «flertallet», og at alle følger de gjeldende retningslinjene for bruk av smittevernutstyr.

Larsen sier at det ikke er aktuelt å innføre forsterkede tiltak for uvaksinerte ansatte eller omplassere disse.

– Så lenge de uvaksinerte er symptomfri og testes hver dag de kommer på jobb, mener jeg at det er forsvarlig.

