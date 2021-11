FHI: Sterk økning i RS-tilfeller fører til pressede barneavdelinger

NTB Innenriks

Årets sesong for RS-virus har startet uvanlig tidlig. I flere deler av landet har det vært en rask økning i antall positive prøver, skriver Folkehelseinstituttet (FHI)

Flere barneavdelinger melder om mange innlagte barn og sterkt pressede avdelinger. Andelen positive prøver for RS-virus har mer enn doblet seg i løpet av to uker, fra 8 prosent i uke 40 til 17 prosent (1.199 påvisninger) i uke 42.

FHI opplyser at det var flest positive prøver i aldersgruppen 0–4 år (771 positive tester i uke 42).

Økningen skyldes trolig at det har vært færre luftveisinfeksjoner under koronarestriksjonene, inkludert RS-virusinfeksjoner, og at det derfor nå er mindre immunitet enn normalt i befolkningen og særlig blant små barn.

– Generelt bør terskel for å kontakte lege være lavere jo yngre barnet er, sier overlege Margrethe Greve-Isdahl ved FHI.

Hun oppfordrer foreldre til å kontakte lege ved bekymring for sitt syke barn, for eksempel på grunn av slapphet, feber, anstrengt pust, tungpust eller når barnet ikke spiser.

(©NTB)