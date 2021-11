NTB Innenriks

Statens vegvesen opplyste ved 7-tiden at det var veldig glatt på strekningen og at hadde hatt to trafikkuhell på fjellovergangen.

På grunn av kjøreforholdene ble E6 Dovrefjell midlertidig stengt. Like før klokken 6.30 veltet en lastebil ved Vålåsjø etter å ha kjørt i grøfta. I tillegg kjørte to andre lastebiler i hverandre.

Ved 9.45-tiden opplyser Vegvesenet at Dovrefjellet er åpnet for trafikk, men med redusert kapasitet i forbindelse med uhellene.

