Birgitte-saken: 51-åring ber på nytt om å bli løslatt

NTB Innenriks

Tingretten gjorde det torsdag klart at den mener det er «meget sterk sannsynlighet» for at 51-åringen drepte Tengs. Mannen vil likevel be lagmannsretten løslate ham.

– Vi vil be om en overprøving av tingrettskjennelsen i lagmannsretten. Vi mener at tingretten har vurdert bevisene feil, sier 51-åringens hovedforsvarer, advokat Stian Kristensen til Stavanger Aftenblad.

Tirsdag eller onsdag blir anken over Sør-Rogaland tingretts siste fengslingskjennelse sendt til Gulating lagmannsrett.

De første åtte ukene var 51-åringen varetektsfengslet på grunn av fare for bevisforspillelse.

Nå er han fengslet etter straffeprosessloven paragraf 172, som bare kan brukes dersom det foreligger en tilståelse eller svært sterke bevis.

Straffeprosessloven paragraf 172 blir oftest brukt i saker hvor det allerede er tatt ut tiltale.

(©NTB)