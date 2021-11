NTB Innenriks

De siste 14 dagene er det registrert 2.574 nye koronasmittede i Oslo. Det gir et snitt på 184 smittede per dag de siste to ukene.

Snittet den siste uken er 208.

282 nye registrerte smittede er tre færre enn samme dag forrige uke.

Smittetoppen i Oslo var 30. august i år med 680 tilfeller på ett døgn.

Per 1. november var det innlagt 13 pasienter med covid-19 ved Oslo universitetssykehus, fire av dem på intensivavdeling.

Til sammen er 57.307 Oslo-borgere registrert smittet siden mars i fjor.

