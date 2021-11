Oljen smurte børsen – sluttet markert opp

NTB Innenriks

Det er den sterkeste oppgangen indeksen har hatt på over en måned, siden 22. september, ifølge E24.

Børsen steg fra start mandag. Etter en halvtimes handel lå hovedindeksen på 1.202,23 poeng, opp 0,79 prosent.

Et fat nordsjøolje ble på formiddagen omsatt for 83,60 dollar per fat, en liten nedgang på 0,14 prosent. Utpå ettermiddagen ble et fat omsatt for 84,44 dollar. Dermed ble flere oljeselskap trukket opp. Equinor endte opp 3,39 prosent, og Aker BP steg 2,84 prosent.

Mediekonsernet Schibsted startet dagen med en nedgang på mer enn 5 prosent, men har hentet inn fallet. A-aksjen endte opp 0,02 prosent til 435,8 kroner.

Oppgangen kommer etter at de fleste retningsgivende børsene i Asia steg natt til mandag. Samtidig er det bred oppgang blant de største europeiske indeksene.

I Frankfurt endte DAX 30 opp 0,76 prosent, FTSE 100 i London sluttet opp 0,82 prosent, mens CAC 40 i Paris gikk opp 0,97 prosent.

