Mannen erkjente straffskyld på alle punkter under rettssaken i Agder tingrett.

Retten mente dommen burde vært på 14 år, men tilståelsen gjorde at ett år ble trukket fra, ifølge avisa.

Drapet skjedde etter at den tiltalte hadde reist fra Drammen til Evje for å møte ekskjæresten hos barnevernet for et møte om omsorgen for parets felles datter.