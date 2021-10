SV Troms og Finnmark vil ha hurtig fylkesoppdeling

NTB Innenriks

– Vi har gått til valg på dette, og når saken kommer til Stortinget, er SV garantisten for å sikre at det blir flertall for at oppdelingen finner sted. Fokus nå må være på prosessen videre, og den må skje raskt, sier SV-fylkesleder Bjarne Rohde i en pressemelding.

Troms og Finnmark fylkesting sendte i fjor søknad om å reversere tvangssammenslåingen av de to gamle fylkene. Fredag fikk de grønt lys fra den nye regjeringen. Rohde mener regjeringen må følge opp med god finansiering.

– Verken ansatte eller befolkning er tjent med at dette dras ut i unødig langdrag. Det er altfor lenge å vente til etter neste fylkestingsvalg i 2023 med delingen, mener Rohde.

Han mener ekstraordinært fylkestingsvalg bør være høyaktuelt for å få fortgang på prosessen.

