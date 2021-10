Internasjonal politiaksjon mot kriminelle i Ukraina etter dataangrep mot Hydro i 2019

NTB Innenriks

Kripos og EUs politisamarbeid Europol sendte fredag ut pressemelding om en stor politiaksjon mot tolv personer de mener har hatt forskjellige roller i et nettverk av kriminelle.

Gruppen skal stå bak dataangrep rettet mot over 1.800 ofre i 71 land, deriblant angrepet mot Norsk Hydro i mars 2019, som kostet selskapet 800 millioner kroner.

– Aksjonen begynte tirsdag 26. oktober, og en delegasjon fra Kripos er i Ukraina for å bistå i etterforskningen, som koordineres av Europol, sier leder for seksjon for datakriminalitet Håvard Aalmo ved Kripos.

Under aksjonen ble det tatt beslag i store mengder elektroniske enheter, kontanter og flere dyre biler.