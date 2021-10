Togtrafikken i gang igjen etter røykutvikling ved Steinkjer

NTB Innenriks

Nattoget ble stående på stasjonen i Steinkjer etter at det like etter klokken 6 torsdag oppsto røykutvikling i toget. Alle passasjerene ble evakuert.

– Det er ikke meldt om skadde, skriver Trøndelag politidistrikt på Twitter.

Andre tog kunne ikke passere, og dermed var det en periode full stans på Nordlandsbanen på stedet.

Klokken 7.34 opplyste Bane Nor at det igjen var åpnet for trafikk, men at det kan bli forsinkelser på strekningen. Dette gjelder regiontogene fra Trondheim til Bodø og Steinkjer.

(©NTB)