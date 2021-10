Tengs-rettssak først neste høst – forsvarer ber retten løslate drapssiktet

NTB Innenriks

51-åringen motsetter seg videre varetekt og nekter straffskyld etter siktelsen om drap, opplyste hans forsvarer Stian Kristensen under fengslingsmøtet i Sør-Rogaland tingrett torsdag formiddag.

Han sa også at påtalemyndigheten har varslet ham om at hovedforhandling i saken, altså selve rettssaken, vil bli avholdt høsten 2022, skriver Stavanger Aftenblad fra rettsmøtet.

Påtalemyndigheten mener nye bevis i saken taler for at mannen må holdes i varetekt. Dette ble imidlertid tilbakevist av forsvareren som viste til sakens alder og at det var 26 år siden drapet skjedde.

Referatforbudet som vanligvis gjelder i fengslingsmøter, var opphevet under dagens rettsmøte, skriver avisen.

DNA-spor

Den siktede hadde fått tingrettens aksept for å slippe å møte, opplyste Kristensen til NTB før fengslingsmøtet. Dermed stilte forsvareren alene i retten.

Politiet opplyste onsdag at de vil begjære tolv uker forlengelse av varetekten og begrunnet blant annet kravet med nye funn i DNA-materialene i etterforskningen. Etter de nye undersøkelsene framstår bevisene mot 51-åringen som styrket, mener politiet. Forsvareren sier imidlertid at de nye DNA-bevisene er såpass kompliserte at det kan være vanskelig for dem å kontrollere.

– Vi er nå nødt til å knytte til oss ekspertise for å få vurdert disse nye bevisene, sier Kristensen til NTB.

Sjelden profil

Politiets nye funn skal være en mutasjon på Y-profilen i den siktedes DNA som ikke andre mannlige familiemedlemmer til siktede har, ifølge flere medier. Dette utelukker dem fra å være den som etterlot seg en blodflekk på strømpebuksen til Birgitte Tengs. Funnet gjør det svært lite sannsynlig at andre personer kan ha samme DNA-avtrykk.

Det var VG som omtalte de nye funnene først.

– Min klient har ingen forklaring på det funnet som er presentert for ham, og han opprettholder sin forklaring, sier Kristensen.

Politiadvokat Sondre Johannessen Hauge viste til mutasjonen under fengslingsmøtet for å illustrere hvordan bevisbildet mot 51-åringen var blitt sterkere. Før mutasjonen var påvist, var det 43 personer med samme DNA-profil som den siktede, ifølge ham. Den påviste Y-profilen i DNA-funnet skal være enda sjeldnere.

Kristensen vil be retten om tid til å kontrollere politiets nye DNA-funn.

(©NTB)