Tengs-forsvarer mener at politimann kan ha overført DNA-sporet

Advokat Stian Kristensen peker på at den siktede mannen ble avhørt av en politimann i en helt annen sak flere uker før Birgitte Tengs ble drept i 1995, skriver Dagbladet.

Denne politimannen var også blant de første som ankom stedet der 17 år gamle Tengs ble funnet drept på Karmøy.

– Han snudde Birgitte og foretok kroppsmålinger, og han oppholdt seg på åstedet, sa Kristensen i et fengslingsmøte i Sør-Rogaland tingrett torsdag.

– Poenget mitt er at med den kunnskapen vi har – og ikke har – om hvordan DNA kan smitte over fra en person til annen, kan man ikke utelukke at det kan ha skjedd, sa han.

Politiet har analysert en blodflekk på Tengs' strømpebukse, og analysene peker på den siktede mannen. Men det ble også funnet en rekke andre DNA-profiler på 17-åringen, påpeker forsvareren.

