Ni av ti fikk medhold i mobbesaker

NTB Innenriks

Ifølge Dagsavisen har tallet på saker økt med 26 prosent fra samme periode i fjor, men Kunnskapsdepartementet mener dette kan være preget av koronapandemien og nedstenging.

I 2017 kom ordningen med at elever i grunnskolen og videregående skole kan melde inn mobbesaker til Statsforvalteren når de opplever at skolen ikke hjelper dem.

Til Dagsavisen sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) at det er bra at flere nå vet om klageordningen. Samtidig synes hun det ikke er bra at så mange opplever mobbing uten av det blir tatt på alvor.

– Det er bra at flere melder fra, men det er ikke bra at så mange får medhold, for det viser at skolene ikke har overholdt aktivitetsplikten godt nok, og det viser også at mobbesaker vokser seg for store og krevende innen de blir løst, sier Brenna.

(©NTB)