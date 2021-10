Klar bedring for Norwegian i tredje kvartal

NTB Innenriks

Norwegian har vært gjennom en krevende tid etter pandemien, men nå ser det ut til at passasjerene vender tilbake.

I tredje kvartal reiste nærmere 2,5 millioner passasjerer med Norwegian sammenlignet med omtrent én million i samme periode i fjor.

I selskapets kvartalsrapport kommer det fram at selskapet i tredje kvartal fikk et resultat før skatt på 169 millioner kroner, mot minus 980,5 millioner i samme kvartal i fjor. Driftsinntektene var på 1,9 milliarder kroner, en økning fra 1,3 milliarder i fjor.

– Resultatene for tredje kvartal viser tydelig at de tiltakene vi har gjennomført for å sikre selskapets fremtid, ved å redusere gjeld og økonomiske forpliktelser samtidig som vi forbedrer kostnadseffektiviteten, har lyktes, sier Norwegians konsernsjef Geir Karlsen.

Driftsresultatet endte i tredje kvartal på minus 296 millioner kroner. Tross underskudd på driften er dette en solid forbedring sammenlignet med samme periode i fjor. Da var driftsunderskuddet på 2,8 milliarder kroner.

