Ingen søk i Tokagjelet etter savnede i Kvam torsdag

Det opplyser Vest politidistrikt i en pressemelding.

Der står det videre at det ikke vil bli gjort søk i Tokagjelet torsdag. Årsaken er høy vannføring i kombinasjon med med at det er et risikofylt område å arbeide i for redningsmannskapene.

Kjell Arne Pedersen (64), Nils Johan Bårdsen (72) og Ruth Wathne (68) er savnet og antatt omkommet etter at de søndag kveld forsøkte å krysse Tokagjelselva i en liten båt like over en stor foss med et fall på 15 meter.

Siden da har store mannskaper bidratt.

