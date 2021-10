Helseminister Kjerkol: Pandemien er ikke over

NTB Innenriks

– Pandemien er ikke over. Vi ser at smitten skyter fart, og at sykehusinnleggelsene øker i mange land, også land der mange er vaksinert. Det bekymrer, sa hun på regjeringens pressekonferanse om koronasituasjonen torsdag ettermiddag.

I Norge er smittesituasjonen håndterbar, mener Kjerkol. Hun sier smitten har økt, men at innleggelsestallene fortsatt ligger lavt, og at myndighetene følger presset på helsetjenesten tett.

– Vi er ikke bare opptatt av hvor mange som legges inn på intensivavdelingene på de store sykehusene, vi er også opptatt av situasjonen i små distriktskommuner som har en mindre og mer sårbar helsetjeneste enn de store byene.

(©NTB)