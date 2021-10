FHI mener ny smittebølge i vinter er sannsynlig

NTB Innenriks

– Ut fra en samlet vurdering mener vi det er sannsynlig at vi får en bølge gjennom vinteren, men ikke like stor som scenarioet med 60 innlagte hver dag. Men dette vet vi ikke, så vi må være forberedt også på en større bølge enn det vi regner med at vi kan håndtere og forebygge greit, sa Stoltenberg på regjeringens koronapressekonferanse torsdag.

Situasjonen med 60–70 innlagte hver dag er ett av to scenarioer som FHi har utarbeidet. Det andre scenarioet viser ingen ny bølge i det hele tatt. Scenarioene er modellert, basert på matematiske beregninger.

– Husk også at i en vanlig, hard influensasesong har vi hatt omkring 60 eller enda flere innleggelser per dag i perioder, minnet Stoltenberg om.

Hun tilføyde at de fortsetter å følge situasjonen nøye.

– Ny info og kunnskap bidrar stadig til å innsnevre usikkerheten om de nærmeste ukene, sa hun.

(©NTB)