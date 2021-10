Bøndene fikk innfridd sitt krav – kompenseres med 754 millioner kroner

NTB Innenriks

Bondeorganisasjonene og staten har i høst forhandlet om kompensasjon til bøndene på grunn av en kraftig prisøkning på kunstgjødsel og andre varer.

Torsdag ble partene enige om en foreløpig kompensasjon på 754 millioner kroner over budsjett. Beløpet tilsvarer jordbrukets krav.

– Vi har en kraftig kostnadsvekst som svekker bondens økonomi, som også påvirker vår evne til å produsere mat. Uten denne kompensasjonen ville inntekten til bonden sakket enda mer akterut, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

Bondeorganisasjonene fikk derimot ikke gjennom sitt krav om at kompensasjonen også måtte ta høyde for høyere strømpriser. Partene har blitt enige om at dette skal vurderes særskilt i neste års jordbruksoppgjør.