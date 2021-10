SV ønsker hasteendringer i fraværsreglene i skolene

NTB Innenriks

SVs utdanningspolitiske talsperson, Freddy André Øvstegård, fremmer forslaget på Stortinget torsdag, skriver NRK. Han vil be om at saken hastebehandles for å få bukt med situasjonen så fort som overhodet mulig.

De siste ukene har smitten steget. NRK skriver at mange elever i videregående skole går på skolen til tross for at de har symptomer på koronasmitte.

– Den rigide fraværsgrensa passer ikke virkeligheten nå, derfor må den midlertidig oppheves. Det oppleves utrygt for elever og lærere når elevene kommer syke på skolen, sier SV-politikeren til NTB.

Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) opplyser at hun raskt vil komme tilbake til saken.

