Politiet ber Stovner-siktet melde seg

NTB Innenriks

Politiet jobber på spreng med å oppklare alle de uløste skyteepisodene i Oslo de siste ukene. Siste tilfelle var mandag kveld da en ung mann ble skutt i magen ved Stovner Senter ved 21-tiden. Gjerningspersonen stakk av fra stedet.

– Med bakgrunn i omfattende etterforskning er en mann siktet for drapsforsøk eller medvirkning til dette. Den siktede er en mann i 20-årene. Han er noe kjent for politiet fra før, skriver politiet i en pressemelding om utviklingen i saken onsdag ettermiddag.

Drapsseksjonsleder Anne Alræk Solem i Oslo politidistrikt sier politiet leter aktivt etter den siktede mannen.

– Vi begynner å danne oss et bilde av foranledningen og kan si at det er en relasjon mellom siktede og den fornærmede i saken. Man han er ikke pågrepet, men vi tror han godt vet at politiet er etter ham, så vi ber ham om å melde seg, sier Solem til NTB.

Hun sier politiet også regner med at det er personer rundt den siktede som kan ha kjennskap til hendelsen, som kan bidra ved å ringe politiets tipstelefon 02800.

Det unge offeret kom til sykehus og ble reddet av helsepersonellet. Ifølge Solem er han utenfor livsfare og er blitt avhørt av politiet.

– Det er bra at folk vet at det jobbes med saken, sier Solem om etterlysningen.