Politiet: Nye funn av klær i leteaksjonen i Kvam – ny vurdering torsdag morgen

NTB Innenriks

– Vi håper at vi skal finne dem. Vi har teorier om hvor de savnede kan befinne seg, og iverksetter tiltak på aktuelle steder for å finne dem, sier innsatsleder Svein Laupsa under en pressekonferanse onsdag kveld.

– Med tanke på morgendagen tar vi en vurdering i morgen tidlig om hvilke tiltak vi gjør i morgen, sa Laupsa.

Letemannskapene har benyttet gode værforhold onsdag til intensivt søk med ekstra ressurser. Fremover er det ventet mer uvær.

– Vi jobber så lenge vi tenker er fornuftig å holde på for å finne dem, sa Laupsa.

– Mest ekstreme oppdraget vi har hatt

Innsatslederen beskriver søkeområdet som risikabelt å jobbe i. Frode Nygård i det lokale Røde Kors fortalte at leteforholdene har vært ekstremt krevende.

– Det er det mest ekstreme oppdraget vi har hatt, når det gjelder terreng og risiko. Det er det ingen tvil om.

Kjell Arne Pedersen (64), Nils Johan Bårdsen (72) og Ruth Wathne (68) er savnet etter at de søndag kveld forsøkte å krysse Tokagjelselva i en liten båt like over en stor foss med et fall på 15 meter.

Siden da har store mannskaper bidratt, i det som først var en redningsaksjon. Politiet uttalte mandag at de ikke lenger har håp om å finne de tre i live, og det søkes nå etter antatt omkomne.

Fant klær

Politiet opplyser at det er gjort funn av det som trolig er klær som tilhører de savnede i Tokagjelselva i Kvam.

– Redningsmannskap har tatt seg ned og lokalisert gjenstandene og tatt de med seg opp igjen. Dette er gjenstander som det er grunn til å tro at tilhører de savnede. Det er primært klær og andre ting, sier innsatsleder Svein Laupsa.

Det er også tidligere funnet klær, i tillegg til årer og en båt. Det er funnet andre gjenstander også, men disse ville ikke Laupsa gå nærmere inn på.

(©NTB)