Meteorologene: Det blir ikke så skummelt vær på halloween

NTB Innenriks

Søndag, når mørket faller på, er det igjen tid for «knask eller knep» i anledning halloween. Da vil små skumle hekser og monstre ringe på dører over det ganske land – for å samle inn godteri.

Spørsmålet er hva slags vær «innsamlingsaksjonen» vil få.

– Det ser ganske overkommelig ut. Det kan komme litt spredt regn her og der, men ikke noe store mengder, sier vakthavende meteorolog Eldbjørg Moxnes ved Meteorologisk institutt til NTB om søndagens værutsikter.

Dermed ser det ut til at monstre og hekser kan gå runden sin noenlunde tørrskodd. En stor fordel, for regn gir som kjent svært klissete godteri.

– Mildt blir det. Det blir plussgrader i hele landet, sier Moxnes.

Regntunge dager i vest

Men før den tid fortsetter de regntunge dagene på Vestlandet.

– Det har vært mye nedbør i oktober, og det ser ut til å fortsette ut måneden, sier meteorologen.

Søndag ser det derimot ut til at det blir en pause før lavtrykket igjen kommer inn på kvelden.

Også i Midt-Norge skrur regnet seg av og på, men det vil ikke komme like mye nedbør som på Vestlandet sør for Stad. Ifølge Moxnes blir det perioder med nedbør i Møre og Romsdal, Trøndelag og Nordland ut uken.

Temperaturen vil ligge på opp mot 10 grader i Bergen de kommende dagene, og rundt 7–8 i trondheimstraktene.

Farevarsel for is

I nord skjer det et bytte fra litt kald til varm luft, noe som kan skape problemer i overgangsfasen. Av den grunn har Yr sendt ut et farevarsel om is i Nord-Troms og Vest-Finnmark for torsdag.

Nedbøren vil kunne fryse til is på bakken, samt kjøretøy og andre gjenstander.

– Og så er det en del vind som kommer i forbindelse med luftbyttet, så det kan komme en del vindkast. Det kan bli litt ruskete vær i nord den første tiden, sier meteorologen.

Temperaturen i Tromsø vil ligge på 3–4 plussgrader.

Nedbør som kommer og går

På Østlandet, som ligger litt i le, fortsetter derimot mildværet ut uken.

– Det kan trekke inn litt nedbør også her, kanskje spesielt inn mot helgen. Nedbøren vil i så fall komme og gå, sier Moxnes.

Ifølge meteorologen vil det ikke være helgrått hele helgen, men det vil heller ikke bli opphold og sol.

– Det ser ut som det stort sett blir en skyet værtype.

På halloweendagen søndag blir det for det meste tørt, men et lavtrykk sent søndag kveld gjør at det blir regn igjen fra sent søndag. Temperaturen i Oslo vil ligge på 8–10 grader.

Mørketiden har startet

På Svalbard har det vært ned mot 13 minusgrader denne uken, men fram mot helgen vil temperaturen sakte, men sikkert krype mot 2–3 minusgrader.

– Det skal stige litt, men det holder seg på minussiden, sier Moxnes.

– Det kan bli spredt snø på Longyearbyen mot helgen. Sol er det ikke noe å snakke om nå, for nå har mørketiden startet. Det vil bli opp mot kuling i vinden.

(©NTB)