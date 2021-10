Helseministeren: Nasjonale koronatiltak kan bli aktuelt

NTB Innenriks

– Pandemien er ikke over, og vi ser nå at smittetallene øker flere steder, sier Kjerkol i en pressemelding onsdag ettermiddag.

Helseministeren sier at hvis det kommer en stor økning i smittespredningen lokalt eller nasjonalt som gir høy belastning på helsetjenestene, må kommunene være forberedt på å begrense smittespredningen gjennom lokale tiltak.

– Det kan også bli aktuelt å innføre nasjonale tiltak, sier Kjerkol, som ikke utdyper hva slags tiltak det kan være snakk om.

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt ut et justert rundskriv for å veilede kommunene om lokale smitteverntiltak som kan være nødvendige ved lokale utbrudd.

Ber kommuner gjøre vurderinger

Kjerkol trekker fram at da Norge gikk inn i fasen «En normal hverdag med økt beredskap», ble de fleste tiltakene i covid-19-forskriften opphevet, og myndighetene gikk fra å ha en kontrollstrategi til en beredskapsstrategi.

– En viktig forutsetning i beredskapsstrategien er at kommunene setter i verk forskrifter som gjeninnfører tiltak hvis den lokale situasjonen tilsier det, sier Kjerkol.

Rundskrivet som er sendt til kommunene, gir blant annet utfyllende forslag til hvordan kommunale forskrifter og enkeltvedtak kan utformes.

Smittetrenden i Norge er stigende, og det siste døgnet er det registrert 1.144 nye koronatilfeller i Norge. Det er nær en dobling fra samme dag i forrige uke, og første gang siden 14. september at det er registrert over tusen nye smittede på ett døgn her til lands.

Mer smitte i nord

Særlig i nord er det registrert mange smittede. Det siste døgnet er det registrert 59 nye koronasmittede i Tromsø – det er døgnrekord gjennom hele pandemien. Økningen gjør seg gjeldende i alle enkeltgrupper.

I nord har også tallet på innlagte vært høyere. Onsdag var det 14 koronapasienter ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN), ifølge Helsedirektoratets oversikt. Samtidig er innlagttallene nasjonalt relativt stabile også denne uka, faktisk har det vært en liten nedgang fra 125 mandag til 101 onsdag.

Stadig flere er nå vaksinert. Hele 4,2 millioner nordmenn fra 12 år har fått første dose, og over 3,7 millioner har fått dose to. Det tilsvarer en andel på henholdsvis 78 og 69 prosent av befolkningen.

Støre: Kommunenes ansvar

Statsminister Jonas Gahr Støre sier til NTB at helseministeren på en pressekonferanse torsdag vil gå gjennom regjeringens håndtering av koronapandemien.

– Vi ligger på den linjen som har vært helsemyndighetenes råd gjennom høsten, at vi er i en normalsituasjon med forhøyet beredskap, sier han.

Støre understreker at det siste betyr at regjeringen må følge veldig nøye med på hvordan smittetallene utvikler seg i ulike deler av landet, og være mer målrettet når tiltak settes inn.

– I en situasjon hvor opp mot 90 prosent av oss er vaksinert, er nasjonale tiltak lite treffsikre. Men vi har en halv million nordmenn som ikke er fullvaksinert, og vi har noen deler av landet som har smitteutbrudd. Da må tiltakene settes inn der. Så det er den beredskapen vi må holde, og der er det kommunenes ansvar det er viktig å støtte opp om, sier Støre.