NTB Innenriks

Advokat Svein Holden opplyser til NTB at han har vært i kontakt med de to siktede, Valon (35) og Visar (32) Avdyli.

– Begge nekter for å ha noe med dette å gjøre, sier Holden.

Han ønsker ikke kommentere om de to kommer til å melde seg for politiet for å avklare situasjonen.

20 år gamle Hamse Hashi Adan ble på kvelden torsdag 7. oktober skutt på Mortensrud i Oslo. Dagen etter døde han av skadene.

En mann i 40-årene fra Oslo er fra før varetektsfengslet i saken.

(©NTB)