Equinors fra verste til et av de beste resultat – trekkes kraftig opp av høye priser

NTB Innenriks

Resultatet er mer enn 12,5 ganger høyere enn for tilsvarende kvartal i 2020. Ikke uventet har de sterke olje- og gassprisene gitt et svært sterkt resultat.

– Den globale økonomien er på vei opp igjen, men vi er fortsatt forberedt på svingninger i markedet knyttet til virkningene av pandemien, sier konsernsjef Anders Opedal.

Særlig gassprisene er svært sterke nå, og Equinor har tatt grep for å øke gasseksporten for å møte den høye etterspørselen i Europa. Samlet egenproduksjon av olje og gass var på 1,996 millioner fat oljeekvivalenter per dag i tredje kvartal, opp fra 1,994 millioner i samme periode i 2020.

Flere nye felt kom i produksjon, samtidig som produksjon på eksisterende felt ble økt.

Egenproduksjon av fornybar energi i kvartalet har samtidig gått ned og var 304 GWh, ned fra 319 GWh for samme periode i fjor. Selskapet oppgir at de har hatt mindre vind enn gjennomsnittet for sesongen, noe som påvirker produksjonstallene.

Opedal har om få dager vært toppsjef i selskapet i ett år. Han tok over jobben fra Eldar Sætre 2. november i fjor.

Han sier streng kapitaldisiplin og en meget sterk netto kontantstrøm styrker balansen i selskapet. Selskapet har i 2021 redusert gjeldsgraden hvert kvartal, og i tredje kvartal er den ned til 13,2 prosent, fra 16,4 prosent i andre kvartal.