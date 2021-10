Aktuelt med flere politistasjoner i Oslo

NTB Innenriks

Det har vært flere skyteepisoder i hovedstaden den siste tiden. Sentralisering har gjort det vanskelig å forebygge kriminalitet ute i bydelene i Oslo, mener justisminister Emilie Enger Mehl (Sp).

– Jeg vil gjøre et grundig arbeid for å vurdere hvor det er behov for å opprette lokale politistasjoner, og dette kan også være aktuelt i bydeler i Oslo, sier justisministeren til Avisa Oslo.

Under valgkampen skisserte Mehls partikolleger i Sp, med Jan Bøhler i spissen, slike lokale politistasjoner på Mortensrud, Stovner og Furuset.

Justisministeren varsler også en gjennomgang av nærpolitireformen, etterfulgt av en konkret plan for å styrke politiets nærvær.

