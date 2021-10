NTB Innenriks

Smittetallene er høyest i Alna bydel. Her er det et smittetrykk på 627 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene. Deretter følger Stovner bydel med 594.

Tallene er lavest i bydelene Nordre Aker, St. Hanshaugen og Ullern.

Til sammen er 56.205 Oslo-borgere registrert smittet siden mars i fjor. Smittetoppen i Oslo var 30. august i år med 680 tilfeller på ett døgn.

(©NTB)