Selskapet hadde et brutto driftsresultat (EBITDA) på 459 millioner kroner i tredje kvartal, sammenlignet med 451 millioner kroner i fjor. Selskapet opplyser at det for tiden byr på kontrakter verdt rundt 80 milliarder kroner, skriver E24.

– Basert på den delen av ordreboken som er sikret, samt markedsaktiviteten, ventes omsetning for 2022 å øke med 15 prosent fra 2021, heter det i rapporten.

