Stovner-skytingen: Fortsatt ingen siktet eller pågrepet

Oslo-politiet opplyser i en pressemelding tirsdag formiddag at fornærmede er avhørt av politiet.

– Han er utenfor livsfare, skriver de.

Avsnittsleder Knut Jensen i drapsseksjonen ved Oslo politidistrikt sier til NTB er fornærmede er en ung mann i tenårene.

– Det var en veldig kort samtale. Fornærmede er fortsatt svært preget av hendelsen i går kveld, sier han.

Utelukker ikke flere

Etterforskningen pågår for fullt med taktisk og teknisk etterforskning. Politiet sier at de allerede har gjennomført mange avhør, og at de vil fortsette med avhør av vitner utover dagen.

– Vi går gjennom informasjonen som er innhentet, skriver de.

På spørsmål om hvorvidt politiet har konkrete mistenkte i saken, svarer Jensen at ingen er pågrepet eller siktet. Han utelukker ikke at det kan være flere gjerningspersoner.

– Hvorvidt det dreier seg om en eller flere, er per nå ikke avklart, sier Jensen.

Han sier politiet har jobbet intensivt med saken siden meldingen kom mandag kveld.

– Helt siden hendelsen har vi jobbet med store styrker med aktivt søk etter gjerningspersoner, og da gjør vi det vi tradisjonelt gjør. Vi gjennomfører kriminaltekniske og stedlige undersøkelser, sentrale vitneavhør og så videre. Vi er i en initialfase hvor vi samler inn og sikrer informasjon for å berike etterforskningen, sier han.

Ber om tips

Politiet understreker også at de ønsker å tips fra de som kan ha opplysninger eller gjort observasjoner. Dersom man har tips, kan man ta kontakt på telefon 22668338 eller på https://tips.politiet.no/web/.

– Dersom publikum sitter der ute med informasjon i saken, ber vi dem melde seg. Dette er en meget alvorlig voldshendelse i det offentlige rom, hvor fornærmede er en ung gutt i tenårene fra området, sier Jensen.

Politiet ble varslet om hendelsen i nærheten av Stovner Senter klokken 21.18 mandag kveld. En person ble skadd i skytingen. Skytingen er den åttende de siste to månedene. Foreløpig ser ikke politiet noen sammenheng mellom denne og de andre sakene.

– Vi har flere parallelle etterforskninger som pågår og vi ser alltid på om det er overensstemmelser og parallelle spor i de ulike sakene, uten at det er noe som er tilfelle i denne saken, sier Jensen.

