Søker med droner og nett etter de savnede etter Kvam-ulykken

NTB Innenriks

Det er Kjell Arne Pedersen (64), Nils Johan Bårdsen (72) og Ruth Wathne (68) som er savnet og antatt omkommet etter ulykken i Kvam.

De tre ble meldt savnet søndag kveld etter at de forsøkte å krysse Tokagjelselva i en liten båt like overfor en stor foss med et fall på 15 meter.

Mandag kveld opplyste politiet at de ikke lenger har håp om å finne de tre savnede i live. Leteaksjonen ble nedskalert, og det søkes nå etter antatt omkomne.

– Vi konsentrerer oss om å finne de tre savnede personene, sier innsatsleder Svein Valland Laupsa.

Tirsdag blir det blant annet søkt etter de tre savnede med drone med undervannskamera i elva i Tokagjelet og drone fra lufta i området ved Movatnet.

Tar i bruk nett

Dronesøket blir satt i gang etter at det ble gjort observasjoner av gjenstander i elva. Hva som er observert, ønsker politiet ikke å gå nærmere inn på.

I tillegg har et lokalt oppdrettsselskap bidratt med en nett som settes ut i elva for å fange opp gjenstander som kommer drivende ned i Movatnet.

– Det skal også hindre at de savnede i verste fall havner ut i Hardangerfjorden, sier innsatslederen.

Politiet har tidligere funnet det de mener er båten de tre forsøkte å krysse elva med. Det er også funnet en åre og noen klær.

Utfordrende værforhold

Etter utfordrende værforhold søndag og mandag var det bedre forhold tirsdag. Men allerede tirsdag kveld er det meldt om dårligere vær igjen.

– Derfor er det viktig at redningsmannskapene får gjort mest mulig før væromslaget, sier Laupsa.

– Det er opphold, vindstille og mye mindre vann i elva nå enn hva det var i går. Det er meldt dårligere vær fra i kveld, og i morgen kommer det enda mer regn, og enda mer på torsdag.

Kommer nært på

Alle de tre antatt omkomne kommer fra Askøy kommune, og ordfører Siv Høgtun, som deltok på politiets pressebrifing tirsdag formiddag, sier at i en kommune med rundt 30.000 innbyggere, er det mange som kjenner de savnede.

– Dette er en utrolig tragisk hendelse som kommer nærmere oss nå som navnene er kjent. Det er mange som kjenner disse personene, både pårørende, nære venner, arbeidskolleger, naboer, barn og barnebarn i skoler og barnehager.

Hun oppfordrer alle til å ta vare på hverandre i denne situasjonen og sier at kommunen gjør alt de har mulighet til å gjøre, for å ta vare på de pårørende.

Det er en relasjon mellom de savnede, men politiet ønsket ikke å gå nærmere inn på dette foreløpig.

(©NTB)