Justisministeren skal møte kommunen om skyteepisodene i Oslo

– Det er bekymringsfullt at vi har opplevd så mange skytinger i løpet av de to siste månedene. Politiet har fullt fokus på disse sakene, sier justisministeren i en epost til NTB.

Mandag kveld ble en ung mann skutt rett i nærheten av Stovner politistasjon. Ingen er pågrepet etter ugjerningen. Skytingen er den siste i en lang rekke de to siste månedene.

Mehl påpeker samtidig at det over lengre tid har vært få skyteepisoder i Oslo, og at man ikke ser den samme tendensen som i flere andre land. Likevel er hun bekymret når folk blir skutt på åpen gate og i det offentlige rom.

– Nærmiljøet vårt skal være trygt. Vi kan ikke tillate at kriminelle gjør våre nabolag til arenaer for sine egne kriminelle oppgjør og setter uskyldige i fare, sier Mehl.

Skal diskutere skytingen

Justisministeren sier at regjeringen vil følge opp og styrke arbeidet mot kriminelle gjenger og nettverk.

Hun har tatt initiativ til et møte med Oslo kommune og Oslo politidistrikt om situasjonen, og møtet vil etter planen finne sted i løpet av neste uke.

Dette møtet skal også byrådsleder Raymond Johansen (Ap) delta på. Han sier til VG at hovedstaden skal være en trygg by å ferdes i for alle i hele byen.

– Det kriminalitetsforebyggende arbeidet og samarbeidet med politiet er noe vi prioriterer høyt. Min omtanke nå går til alle som rammes, både direkte og indirekte, sier Johansen.

Flere uoppklarte skyteepisoder

Åtte personer er skutt i hovedstaden i løpet av drøyt to måneder. I starten av oktober ble 20 år gamle Hamse Hashi Adan skutt på Mortensrud, og 20-åringen døde av skadene på sykehus dagen etter. Noen uker senere ble en mann pågrepet og siktet for å ha medvirket til drapet, mens to andre menn er etterlyst internasjonalt.

I flere av skyteepisodene den siste tiden er det fortsatt flere gjerningspersoner som går fritt.

– Politiet jobber nå iherdig med å oppklare disse skyteepisodene. Så langt jeg er informert, bruker politiet betydelige ressurser på å finne ut hvorfor dette skjer og hvem som er ansvarlig. Det er et krevende arbeid for politiet, sier Oslo-ordfører Marianne Borgen (SV) til VG.

– Jeg vil oppfordre Oslos befolkning til å bistå politiet med informasjon. Dersom noen har sett eller hørt noe som kan bidrar til oppklaring, er det fint om man tar kontakt med politiet, sier hun.

